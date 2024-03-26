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Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 26 березня 2024, 20:38
Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор
скриншот з "Пул Первого"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор – територію Литви й Польщі, розташовану між Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Джерело: "Європейська правда", фрагмент розмови Лукашенка й командувача Північно-Західного оперативного командування Александра Науменка виклав білоруський провладний Telegram-канал "Пул Первого"

Деталі: На відео білоруський диктатор – який весь час тримає білого шпіца – цікавиться у військових шириною Сувальського коридору, про який "весь час вони (ймовірно, мається на увазі Литва. – Ред.) варнякають".

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"Даремно вони себе так поводять. Але зараз тобі доведеться протистояти балтійським республікам… І частину Польщі ти прихоплюєш", – сказав Лукашенко, дізнавшись ширину коридору (42 кілометри по прямій).

Далі самопроголошений президент Білорусі цікавиться у військового командувача, чи зможе він утримати цю територію "своїми військами". Науменко запевняє, що "всі дії сплановані, питання бойової готовності відпрацьовуються, особовий склад готується".

Як відомо, "перешийок" між основною частиною РФ та її ексклавом – Сувальський коридор – вважається дуже ймовірним місцем удару у разі потенційної війни Росії проти східних членів НАТО. 

ВІДЕО ДНЯ

У жовтні 2023 року перший заступник секретаря білоруської Ради безпеки Павел Муравейко вже запропонував "пробити коридор" до Калінінградської області РФ, викликавши обурення з боку Литви.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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