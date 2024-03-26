Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор – территорию Литвы и Польши, расположенную между Беларусью и Калининградской областью РФ.

Источник: "Европейская правда", фрагмент разговора Лукашенко и командующего Северо-Западного оперативного командования Александра Науменко выложил белорусский провластный Telegram-канал "Пул Первого"

На видео белорусский диктатор – который все время держит белого шпица – интересуется у военных шириной Сувалкского коридора, о котором "все время они (вероятно, имеется в виду Литва. – Ред.) вякают".

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"Зря они себя так ведут. Но сейчас тебе придется противостоять балтийским республикам... И часть Польши ты прихватываешь", – сказал Лукашенко, узнав ширину коридора (42 километра по прямой).

Далее самопровозглашенный президент Беларуси интересуется у военного командующего, сможет ли он удержать эту территорию "своими войсками". Науменко уверяет, что "все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится".

Как известно, "перешеек" между основной частью РФ и ее эксклавом – Сувалкский коридор – считается очень вероятным местом удара в случае потенциальной войны России против восточных членов НАТО.

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В октябре 2023 года первый заместитель секретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко уже предложил "пробить коридор" в Калининградскую область РФ, вызвав возмущение со стороны Литвы.