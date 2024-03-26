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Франція пообіцяла незабаром передати Україні 78 САУ Caesar 

Андрій Синявський, Анастасія ПроцВівторок, 26 березня 2024, 20:59
Франція пообіцяла незабаром передати Україні 78 САУ Caesar 
Фото: AP, Сергій Грітс

Міністр оборони Франції Себатьєн Лекорню запевнив, що Париж незабаром зможе поставити Україні 78 самохідних артилерійських установок Caesar, а також збільшить постачання боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: На пресконференції Лекорню заявив, що між Франція, Україна та Данія досягнули домовленості про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дозволить Парижу їх "швидко доставити".

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За його словами, Франція також має на меті поставити Україні 80 тисяч снарядів для 155-мм гармат цього року – в порівнянні з 30 тисячами, які передала від початку широкомасштабного вторгнення.

Крім того, зазначив міністр оборони, Франція бере участь у пошуках наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б купити в країнах за межами Євросоюзу в межах ініціативи Чехії.

Водночас Лекорню заявив, що європейські країни повинні зменшити свою залежність від США у забезпеченні безпеки на континенті.

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"Це абсолютна необхідність. Як на мене.., це неправильно, що американські платники податків повинні платити так багато за безпеку європейців", – наголосив він.

Раніше повідомляли, що франко-німецька група збройових компаній KNDS створить нову дочірню компанію, виробництво якої розміститься на території України.

За увесь час повномасштабної війни Україна отримала 30 Caesar та 38 броньованих машин AMX10RC, а на початку року Париж повідомив про плани виготовити для України ще 78 САУ Caesar

Перед цим Лекорню казав також про плани залучити до співпраці з українським ОПК французьку компанію Delair, яка спеціалізується на безпілотниках.

Теми: ФранціяУкраїназброя
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