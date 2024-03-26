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У Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 26 березня 2024, 22:40
У Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
ФОТО: TELEX

У Будапешті ввечері 26 березня зібрались кілька тисяч людей, вимагаючи відставки головного прокурора і прем'єр-міністра країни Віктора Орбана на тлі опублікованого аудіо зі свідченнями корупції в уряді.

Джерело: "Європейська правда" з  посиланням на агентство Reuters

Деталі: Протестувальники пройшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи "Відставка, відставка". Багато з них несли факели.

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Перед людьми виступив Петер Мадяр – колишній чоловік ексміністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги, який і опублікував аудіозапис.

 
ФОТО: TELEX

Він підтвердив наміри створити власну партію, аби кинути виклик Орбану на прийдешніх місцевих виборах і виборах до Європарламенту в червні. 

"Угорці дякують вам... за те, що ви прийшли сьогодні тисячами... щоб сказати владі, що з нас досить", – сказав Мадяр.

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Нагадаємо, на опублікованому Мадяром аудіозаписі чути, як Варга детально розповідала про спробу помічників глави кабінету Віктора Орбана вилучити певні фрагменти з документів у справі про хабарництво.

Звинувачення з'явилися в політично чутливий для Орбана час – напередодні виборів до Європейського парламенту в червні, а також після скандалу з сексуальними домаганнями, який призвів до відставки його двох політичних союзників Орбана – колишньої президентки Каталін Новак і Юдіт Варги.

Деталі читайте у статті "ЄП" про "педофільський землетрус" в Угорщині.

Теми: УгорщинаОрбанкорупція
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