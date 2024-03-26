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В Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 26 марта 2024, 22:40
В Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
ФОТО: TELEX

В Будапеште вечером 26 марта собрались несколько тысяч человек, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра страны Виктора Орбана на фоне опубликованного аудио со свидетельствами коррупции в правительстве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Протестующие прошли маршем от здания генеральной прокуратуры до парламента, выкрикивая "Отставка, отставка". Многие из них несли факелы.

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Перед людьми выступил Петер Мадьяр – бывший муж экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги, который и опубликовал аудиозапись.

 
ФОТО: TELEX

Он подтвердил намерения создать собственную партию, чтобы бросить вызов Орбану на грядущих местных выборах и выборах в Европарламент в июне.

"Венгры благодарят вас... за то, что вы пришли сегодня тысячами... чтобы сказать властям, что с нас достаточно", – сказал Мадьяр.

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Напомним, на опубликованной Мадяром аудиозаписи слышно, как Варга подробно рассказывала о попытке помощников главы кабинета Виктора Орбана изъять определенные фрагменты из документов по делу о взяточничестве.

Обвинения появились в политически чувствительное для Орбана время – накануне выборов в Европейский парламент в июне, а также после скандала с сексуальными домогательствами, который привел к отставке его двух политических союзников Орбана – бывшего президента Каталин Новак и Юдит Варги.

Детали читайте в статье "ЕП" о "педофильском землетрясении" в Венгрии.

Темы: ВенгрияОрбанкоррупция
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