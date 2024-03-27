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Пентагон про російську ракету у просторі Польщі: США готові захищати територію НАТО

Ольга Глущенко Середа, 27 березня 2024, 00:36
Пентагон про російську ракету у просторі Польщі: США готові захищати територію НАТО
фото: Getty Images

У Пентагоні заявили, що США готові виконувати свої зобов’язання із захисту НАТО, в тому числі пов’язаного з російськими ракетними обстрілами, які можуть загрожувати Польщі.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я можу вам сказати те, що ця адміністрація неодноразово заявляла: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник НАТО зазнає нападу – ми, звісно, не хотіли б цього бачити – але ми будемо захищати кожен дюйм території альянсу".

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Деталі: Таким чином Сінгх відповіла на прохання прокоментувати заяву польської сторони про можливість ураження російських ракет, які прямують у напрямку країн Альянсу.

Водночас представниця Пентагону наголосила, що пріоритетом для США в цьому контексті залишається забезпечення України необхідним озброєнням.

Пряма мова: "Як тільки ми отримаємо пакет з додатковим фінансуванням від Конгресу, ми продовжимо озброювати Україну тим, що їй потрібно на полі бою".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд. 
  • У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що від посла РФ вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою, але водночас визнав, що навряд їх вдасться отримати.
  • Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.

Теми: НАТОСШАПольщаРосія
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