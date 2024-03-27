Пентагон о российской ракете в пространстве Польши: США готовы защищать территорию НАТО
В Пентагоне заявили, что США готовы выполнять свои обязательства по защите НАТО, в том числе связанной с российскими ракетными обстрелами, которые могут угрожать Польше.
Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Я могу вам сказать то, что эта администрация неоднократно заявляла: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник НАТО подвергнется нападению - мы, конечно, не хотели бы этого видеть – но мы будем защищать каждый дюйм территории альянса".
Детали: Таким образом Сингх ответила на просьбу прокомментировать заявление польской стороны о возможности поражения российских ракет, направляющихся в направлении стран Альянса.
В то же время представитель Пентагона отметила, что приоритетом для США в этом контексте остается обеспечение Украины необходимым вооружением.
Прямая речь: "Как только мы получим пакет с дополнительным финансированием от Конгресса, мы продолжим вооружать Украину тем, что ей нужно на поле боя".
Предистория:
- В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.
- В связи с инцидентом Польша объявила о намерениях вызвать посла РФ и вручить ему ноту протеста.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что от посла РФ потребуют объяснений относительно инцидента с российской ракетой, но в то же время признал, что вряд ли их удастся получить.
- В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.