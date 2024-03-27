Пентагон о российской ракете в пространстве Польши: США готовы защищать территорию НАТО

В Пентагоне заявили, что США готовы выполнять свои обязательства по защите НАТО, в том числе связанной с российскими ракетными обстрелами, которые могут угрожать Польше.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я могу вам сказать то, что эта администрация неоднократно заявляла: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник НАТО подвергнется нападению - мы, конечно, не хотели бы этого видеть – но мы будем защищать каждый дюйм территории альянса".

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Детали: Таким образом Сингх ответила на просьбу прокомментировать заявление польской стороны о возможности поражения российских ракет, направляющихся в направлении стран Альянса.

В то же время представитель Пентагона отметила, что приоритетом для США в этом контексте остается обеспечение Украины необходимым вооружением.

Прямая речь: "Как только мы получим пакет с дополнительным финансированием от Конгресса, мы продолжим вооружать Украину тем, что ей нужно на поле боя".

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