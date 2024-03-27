Повітряні сили попередили про атаку ворожих БпЛА
Середа, 27 березня 2024, 01:38
Після опівночі 27 березня Повітряні сили повідомили про чергову атаку на області України, яку росіяни здійснюють ударними БпЛА.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 1:34 ПС повідомили про атаку на центральні області.
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Дослівно: "БпЛА із Чернігівської області рухаються у напрямку Київської області;
БпЛА із Сумської області рухаються у напрямку Полтавської області, курс південно-західний".
2:14: "Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухаються з Сумської області через Харківську область у напрямку на Дніпропетровщину".
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Оновлено: О 4:04 повітряна тривога була скасована в областях, де оголошували загрозу ворожих БпЛА.