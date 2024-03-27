Воздушные силы предупредили об атаке вражеских БпЛА

После полуночи 27 марта Воздушные силы сообщили об очередной атаке на области Украины, которую россияне осуществляют ударными БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 1:34 ВС сообщили об атаке на центральные области.

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Дословно: "БпЛА из Черниговской области движутся в направлении Киевской области;

БпЛА из Сумской области движутся в направлении Полтавской области, курс юго-западный".

2:14: "Несколько групп ударных вражеских БпЛА движутся из Сумской области через Харьковскую область в направлении Днепропетровщины".

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Обновлено: В 4:04 воздушная тревога была отменена в областях, где объявляли угрозу вражеских БпЛА.