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Воздушные силы предупредили об атаке вражеских БпЛА

Ольга ГлущенкоСреда, 27 марта 2024, 01:38
Воздушные силы предупредили об атаке вражеских БпЛА
беспилотники. иллюстративное фото: Anton Petrus

После полуночи 27 марта Воздушные силы сообщили об очередной атаке на области Украины, которую россияне осуществляют ударными БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 1:34 ВС сообщили об атаке на центральные области.

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Дословно: "БпЛА из Черниговской области движутся в направлении Киевской области;

БпЛА из Сумской области движутся в направлении Полтавской области, курс юго-западный".

2:14: "Несколько групп ударных вражеских БпЛА движутся из Сумской области через Харьковскую область в направлении Днепропетровщины".

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 4:04 воздушная тревога была отменена в областях, где объявляли угрозу вражеских БпЛА.

Темы: Шахедбеспилотникивойна
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