"Українці є і будуть!" – Зеленський подякував збірній Україні з футболу

Президент України Володимир Зеленський подякував "за надважливу перемогу і вихід на Євро" збірній України з футболу.

Джерело: Зеленський у Телеграм

Пряма мова: "Дякую, хлопці!

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Дякую, збірна!

За надважливі емоції для всієї країни.

За надважливу перемогу і вихід на Євро.

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За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають.

В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть!"

Що передувало: Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу. Матч завершився з рахунком 2:1.