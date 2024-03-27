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"Українці є і будуть!" – Зеленський подякував збірній Україні з футболу

Ольга Глущенко Середа, 27 березня 2024, 02:16
Українці є і будуть! – Зеленський подякував збірній Україні з футболу
збірна України, фото: УЄФА

Президент України Володимир Зеленський подякував "за надважливу перемогу і вихід на Євро" збірній України з футболу.

Джерело: Зеленський у Телеграм

Пряма мова: "Дякую, хлопці!

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Дякую, збірна!

За надважливі емоції для всієї країни.

За надважливу перемогу і вихід на Євро.

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За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають.

В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть!"

Що передувало: Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу. Матч завершився з рахунком 2:1.

Теми: футболЗеленський
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