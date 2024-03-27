"Українці є і будуть!" – Зеленський подякував збірній Україні з футболу
Середа, 27 березня 2024, 02:16
Президент України Володимир Зеленський подякував "за надважливу перемогу і вихід на Євро" збірній України з футболу.
Джерело: Зеленський у Телеграм
Пряма мова: "Дякую, хлопці!
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Дякую, збірна!
За надважливі емоції для всієї країни.
За надважливу перемогу і вихід на Євро.
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За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають.
В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть!"
Що передувало: Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу. Матч завершився з рахунком 2:1.