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"Украинцы есть и будут!" – Зеленский поблагодарил сборную Украины по футболу

Ольга ГлущенкоСреда, 27 марта 2024, 02:16
Украинцы есть и будут! – Зеленский поблагодарил сборную Украины по футболу
сборная Украины, фото: УЕФА

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил "за важнейшую победу и выход на Евро" сборную Украины по футболу.

Источник: Зеленский в Телеграмм

Прямая речь: "Спасибо, ребята!

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Спасибо, сборная!

За сверхважные эмоции для всей страны.

За сверхважную победу и выход на Евро.

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За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают.

Во времена, когда нас ежедневно хотят уничтожить, мы ежедневно доказываем: украинцы есть и будут!"

Что предшествовало: Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией в финальном матче плей-офф отбора Евро-2024 по футболу. Матч завершился со счетом 2:1.

Темы: футболЗеленский
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