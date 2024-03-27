"Украинцы есть и будут!" – Зеленский поблагодарил сборную Украины по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил "за важнейшую победу и выход на Евро" сборную Украины по футболу.

Источник: Зеленский в Телеграмм

Прямая речь: "Спасибо, ребята!

Реклама:

Спасибо, сборная!

За сверхважные эмоции для всей страны.

За сверхважную победу и выход на Евро.

ВИДЕО ДНЯ

За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают.

Во времена, когда нас ежедневно хотят уничтожить, мы ежедневно доказываем: украинцы есть и будут!"

Что предшествовало: Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией в финальном матче плей-офф отбора Евро-2024 по футболу. Матч завершился со счетом 2:1.