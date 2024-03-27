"Украинцы есть и будут!" – Зеленский поблагодарил сборную Украины по футболу
Среда, 27 марта 2024, 02:16
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил "за важнейшую победу и выход на Евро" сборную Украины по футболу.
Источник: Зеленский в Телеграмм
Прямая речь: "Спасибо, ребята!
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Спасибо, сборная!
За сверхважные эмоции для всей страны.
За сверхважную победу и выход на Евро.
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За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают.
Во времена, когда нас ежедневно хотят уничтожить, мы ежедневно доказываем: украинцы есть и будут!"
Что предшествовало: Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией в финальном матче плей-офф отбора Евро-2024 по футболу. Матч завершился со счетом 2:1.