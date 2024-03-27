Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль завдав удару по Лівану, є загиблі – Reuters

Ольга Глущенко Середа, 27 березня 2024, 03:54
Ізраїль завдав удару по Лівану, є загиблі – Reuters
ізраїльська армія, ілюстративне фото: IDF

Ізраїль завдав удару по Набатії на півдні Лівану, в результаті якого загинули щонайменше семеро людей.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: За даними джерел видання, удар був скерований на центр екстреної допомоги та надання допомоги Ісламській групі в селі Хеббаріє на півдні Лівану.

Реклама:

Крім того, раніше у вівторок, за підтвердженими даними Reuters, на сході Лівану ізраїльський авіаудар знищив трьох бойовиків "Хезболли".

Теми: ІзраїльЛіванвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Ізраїль
Нетаньяху скасував поїздку делегації до США після резолюції ООН про припинення вогню
ХАМАС не згоден віддати заручників: вимагає виведення військ
CNN: Ізраїль погодився на умови обміну полоненими
Останні новини
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
05:56
ISW: Росія на окупованих територіях найняла вже 14 тисяч міліціонерів
Усі новини...
Реклама: