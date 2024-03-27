Ізраїль завдав удару по Лівану, є загиблі – Reuters
Середа, 27 березня 2024, 03:54
Ізраїль завдав удару по Набатії на півдні Лівану, в результаті якого загинули щонайменше семеро людей.
Джерело: Reuters із посиланням на джерела
Деталі: За даними джерел видання, удар був скерований на центр екстреної допомоги та надання допомоги Ісламській групі в селі Хеббаріє на півдні Лівану.
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Крім того, раніше у вівторок, за підтвердженими даними Reuters, на сході Лівану ізраїльський авіаудар знищив трьох бойовиків "Хезболли".