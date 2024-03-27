Израиль нанес удар по Ливану, есть погибшие – Reuters
Среда, 27 марта 2024, 03:54
Израиль нанес удар по Набатии на юге Ливана, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек.
Источник: Reuters со ссылкой на источники
Детали: По данным источников издания, удар был направлен на центр экстренной помощи и оказания помощи Исламской группе в селе Хеббарие на юге Ливана.
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Кроме того, ранее во вторник, по подтвержденным данным Reuters, на востоке Ливана израильский авиаудар уничтожил трех боевиков "Хезболлы".