Помер екснардеп та полковник Нацгвардії Антонищак

27 березня у віці 54 років помер український політик, народний депутат України VIII скликання та координатор 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України Андрій Антонищак.

Джерело: нардепка Ірина Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Зранку отримали сумну звістку. Помер наш колега, депутат ВР попереднього скликання Андрій Антонищак".

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Деталі: За словами Геращенко, причиною смерті депутата стали проблеми зі здоров’ям.

Пряма мова: "Ми зідзвонювалися час від часу, Андрій дуже гостро переживав ситуацію на фронті, обговорювали забезпечення підрозділів і гуманітарну допомогу".

Довідково: Андрій Антонищак народився 23 червня 1969 року в місті Новий Розділ на Львівщині. Закінчив МАУП за спеціальністю "управління персоналом та бізнесом".

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У 2006 році став депутатом Львівської міської ради від блоку "Український Народний Блок Костенка і Плюща". У 2014 році Антонищак був обраний до Верховної Ради по багатомандатному округу від партії "Блок Порошенка". Був членом Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Із 2020 року проходив службу у Національній гвардії України на посаді старшого офіцера планування та застосування військ в охоронних заходах, мав звання полковника Національної гвардії України.

Має медаль "За військову службу Україні" — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України