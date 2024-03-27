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Помер екснардеп та полковник Нацгвардії Антонищак

Анастасия ПроцСреда, 27 марта 2024, 09:43
Помер екснардеп та полковник Нацгвардії Антонищак
Андрей Антонищак, фото: телеканал NTA

27 марта в возрасте 54 лет умер украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва и координатор 1-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины Андрей Антонищак. 

Источник: нардеп Ирина Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Утром получили печальную весть. Умер наш коллега, депутат ВР предыдущего созыва Андрей Антонищак".

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Детали: По словам Геращенко, причиной смерти депутата стали проблемы со здоровьем. 

Прямая речь: "Мы созванивались время от времени, Андрей очень остро переживал ситуацию на фронте, обсуждали обеспечение подразделений и гуманитарную помощь".

Справочно: Андрей Антонищак родился 23 июня 1969 года в городе Новый Раздел на Львовщине. Окончил МАУП по специальности "управление персоналом и бизнесом".

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В 2006 году стал депутатом Львовского городского совета от блока "Украинский Народный Блок Костенко и Плюща". В 2014 году Антонищак был избран в Верховную Раду по многомандатному округу от партии "Блок Порошенко". Был членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

С 2020 года проходил службу в Национальной гвардии Украины в должности старшего офицера планирования и применения войск в охранных мероприятиях, имел звание полковника Национальной гвардии Украины.

Имеет медаль "За воинскую службу Украине" - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины



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