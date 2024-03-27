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Готували ракетні удари по Київській телевежі й підрозділах Генштабу: СБУ викрила двох агентів РФ

Анастасія ПроцСереда, 27 березня 2024, 10:36
Готували ракетні удари по Київській телевежі й підрозділах Генштабу: СБУ викрила двох агентів РФ
Фото: СБУ

У Києві й Одесі правоохоронці затримали двох агентів ФСБ, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони, Київській телевежі та об’єктах енергетики.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, наприкінці січня 2024 року обох інформаторів дистанційно завербував працівник ФСБ. Зловмисники діяли окремо один від одного й отримували від окупанта грошову "винагороду" за співпрацю на користь країни-агресора.

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Фото: Офіс генерального прокурора

Повідомляється, для прихованого збору розвідданих один з російських агентів – інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси – влаштувався експедитором в компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони.

Він передав окупантам дані щодо 8 місць дислокації підрозділів Сил оборони України в місті Одеса. Це були координати одного з військових вишів, підрозділу Повітряних Сил, загону морської охорони Держприкордонслужби, підрозділів Національної поліції, територіальних центрів комплектування.

фото: СБУ
Фото: Офіс генерального прокурора

Інший фігурант – 24-річний киянин – збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу в березні 2022 року. Також зловмисник фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону.

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За даними слідства, ця інформація потрібна була агресору для коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі.

 
Фото: Офіс генерального прокурора

Крім того, завданням "куратора" чоловік  кілька разів виїжджав до Полтавської області, щоб шпигувати за об'єктами Національної гвардії. 

Під час обшуків у помешканні затриманих правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами листування з ФСБ та банківські картки, на які надходили гроші.

 
Фото: Офіс генерального прокурора

Наразі слідчі повідомили обом фігурантам про підозру в державній зраді. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

 
Фото: Офіс генерального прокурора




Теми: СБУРосіяракетний удар
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