Готовили ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба: СБУ разоблачила двух агентов РФ

В Киеве и Одессе правоохранители задержали двух агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны, Киевской телебашне и объектам энергетики.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, в конце января 2024 года обоих информаторов дистанционно завербовал работник ФСБ. Злоумышленники действовали отдельно друг от друга и получали от оккупанта денежное "вознаграждение" за сотрудничество в пользу страны-агрессора.

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Фото: Офис генерального прокурора

Сообщается, для скрытого сбора разведданных один из российских агентов - инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы - устроился экспедитором в компанию, которая поставляет продукты питания подразделениям Сил обороны.

Он передал оккупантам данные о 8 местах дислокации подразделений Сил обороны Украины в городе Одесса. Это были координаты одного из военных вузов, подразделения Воздушных Сил, отряда морской охраны Госпогранслужбы, подразделений Национальной полиции, территориальных центров комплектования.

Фото: Офис генерального прокурора

Другой фигурант - 24-летний киевлянин - собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. Также злоумышленник фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, которая обеспечивает электричеством и теплом значительную часть столичного региона.

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По данным следствия, эта информация нужна была агрессору для корректировки повторных или осуществления новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне.

Фото: Офис генерального прокурора

Кроме того, по заданию "куратора" мужчина несколько раз выезжал в Полтавскую область, чтобы шпионить за объектами Национальной гвардии.

Во время обысков в доме задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ и банковские карты, на которые поступали деньги.

Фото: Офис генерального прокурора

Сейчас следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении в государственной измене. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Фото: Офис генерального прокурора





