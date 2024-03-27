Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Готовили ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба: СБУ разоблачила двух агентов РФ

Анастасия ПроцСреда, 27 марта 2024, 10:36
Готовили ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба: СБУ разоблачила двух агентов РФ
Фото: СБУ

В Киеве и Одессе правоохранители задержали двух агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны, Киевской телебашне и объектам энергетики.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, в конце января 2024 года обоих информаторов дистанционно завербовал работник ФСБ. Злоумышленники действовали отдельно друг от друга и получали от оккупанта денежное "вознаграждение" за сотрудничество в пользу страны-агрессора.

Реклама:
 
Фото: Офис генерального прокурора

Сообщается, для скрытого сбора разведданных один из российских агентов - инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы - устроился экспедитором в компанию, которая поставляет продукты питания подразделениям Сил обороны.

Он передал оккупантам данные о 8 местах дислокации подразделений Сил обороны Украины в городе Одесса. Это были координаты одного из военных вузов, подразделения Воздушных Сил, отряда морской охраны Госпогранслужбы, подразделений Национальной полиции, территориальных центров комплектования.

 
Фото: Офис генерального прокурора

Другой фигурант - 24-летний киевлянин - собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. Также злоумышленник фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, которая обеспечивает электричеством и теплом значительную часть столичного региона.

ВИДЕО ДНЯ

По данным следствия, эта информация нужна была агрессору для корректировки повторных или осуществления новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне.

 
Фото: Офис генерального прокурора

Кроме того, по заданию "куратора" мужчина несколько раз выезжал в Полтавскую область, чтобы шпионить за объектами Национальной гвардии.

Во время обысков в доме задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ и банковские карты, на которые поступали деньги.

 
Фото: Офис генерального прокурора

Сейчас следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении в государственной измене. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

 
Фото: Офис генерального прокурора



Темы: СБУРосcияракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

СБУ
Диверсанты пытались взорвать железнодорожные пути на Полтавщине
Малюк отреагировал на свой "заочный арест" в Москве: "Не заслуживает никакого внимания"
Малюк рассказал детали, которые известны СБУ о ликвидации Прилепина, Кивы, Татарского и других
Последние новости
09:37
В Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: