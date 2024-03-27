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Латвія продасть на аукціоні "Будинок Москви" у Ризі та віддасть гроші Україні

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 27 березня 2024, 12:17
Латвія продасть на аукціоні Будинок Москви у Ризі та віддасть гроші Україні
“Будинок Москви” у Ризі, фото з відкритих джерел

26 березня уряд Латвії вирішив продати на аукціоні земельну ділянку в центрі Риги і розташований на ній "Будинок Москви", який раніше належав уряду столиці РФ і був націоналізований за рішенням Сейму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LSM

Деталі: "Будинок Москви" та земля під ним будуть передані Мінфіну, і той дозволить продати цю нерухомість на аукціоні. Об'єкт може бути проданий лише в сукупності: і будинок, і земля. 

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За кадастровими даними Державної земельної служби, ціна ділянки становить 517 083 євро, а будівлі – 2 348 340 євро.

Кошти, отримані на аукціоні, планують передати на підтримку України, тому до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону про підтримку жителів України. 

У доповіді, яку розглянув уряд, підкреслюють, що об'єкт, можливо, не вдасться продати швидко.

ВІДЕО ДНЯ

11 січня Сейм Латвії в остаточному читанні затвердив законопроєкт, що передбачає передачу ризького Будинку Москви у власність держави.

До націоналізації "Будинок Москви" перебував у підпорядкуванні структур, чиїми фактичними власниками є президент РФ Володимир Путін та мер Москви Сергєй Собянін.

У МЗС Росії заявили, що рішення Сейму Латвії щодо націоналізації "Будинку Москви" в Ризі не залишиться без відповіді. Речниця МЗС Марія Захарова пообіцяла "жорсткі та вкрай болючі" для Латвії кроки у відповідь.

А торік у грудні Служба держбезпеки Латвії проводила кримінально-процесуальні дії в "Будинку Москви" у зв'язку з можливим порушенням санкцій ЄС проти Росії.

Теми: ЛатвіяРосія
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