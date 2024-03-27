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Латвия продаст на аукционе "Дом Москвы" в Риге и отдаст деньги Украине

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 27 марта 2024, 12:17
Латвия продаст на аукционе Дом Москвы в Риге и отдаст деньги Украине
"Дом Москвы" в Риге, фото из открытых источников

26 марта правительство Латвии решило продать на аукционе земельный участок в центре Риги и расположенный на нем "Дом Москвы", который ранее принадлежал правительству столицы РФ и был национализирован по решению Сейма.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LSM

Детали: "Дом Москвы" и земля под ним будут переданы Минфину, и тот позволит продать эту недвижимость на аукционе. Объект может быть продан только вместе: и дом, и земля.

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По кадастровым данным Государственной земельной службы, цена участка составляет 517 083 евро, а здания – 2 348 340 евро.

Средства, полученные на аукционе, планируют передать на поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки в закон о поддержке жителей Украины.

В докладе, который рассмотрело правительство, подчеркивается, что объект, возможно, не удастся продать быстро.

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11 января Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу рижского "Дома Москвы" в собственность государства.

До национализации "Дом Москвы" находился в подчинении структур, чьими фактическими владельцами являются глава Кремля Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В МИД России заявили, что решение Сейма Латвии о национализации "Дома Москвы" в Риге не останется без ответа. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова пообещала "жесткие и крайне болезненные" для Латвии ответные шаги.

А в декабре прошлого года Служба госбезопасности Латвии проводила уголовно-процессуальные действия в "Доме Москвы" в связи с возможным нарушением санкций ЕС против России.



Темы: ЛатвияРосcия
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