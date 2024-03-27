Кандидатів у ВАКС ретельно перевіряють на зв'язки з Росією — член ВККС

Суддя ВАКС Олег Коліуш повідомив, що 25 кандидатів у судді Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати ВАКС проходять ретельні перевірки на предмет їхніх можливих зв'язків із Росією, їхнє обрання планується до кінця року.

Джерело: Коліуш в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Виявлення інформації щодо наявності зв'язків із державою-агресором однозначно є підставою для визнання судді таким, що не відповідає займаній посаді та є недоброчесним, а кандидату буде відмовлено в наданні рекомендації на посаду судді.

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Обов'язково надамо оцінку можливим зв'язкам (кандидатів у судді ВАКС – ред.) з РФ. Члени ВККС, як і кожен українець, категорично негативно ставляться до наявності таких даних".

Деталі: За його словами, наразі подано 143 заявки від кандидатів, з яких 89 - до ВАКС як першої інстанції та 54 - до Апеляційної палати ВАКС.

"За попереднім аналізом, 75 кандидатів із числа суддів, 44 - адвокати, 13 - науковці, 11 - зі змішаним стажем. Це поки що приблизні дані. Щодо гендерного розподілу, то серед кандидатів 51 жінка і 92 чоловіки", - уточнив Коліуш.

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Він розповів, що під час конкурсу буде проведено кваліфікаційне оцінювання, також кандидати виконають практичне завдання за спеціалізацією суду.

"Потім кандидати, які набрали достатньо балів, проходять спеціальну перевірку. Комісія надсилає документи до низки держорганів, які дають нам відповіді щодо тих чи інших обставин життя кандидата й відповідності визначеним законом критеріям", - зазначив член ВККС.

Ще одним етапом конкурсу, уточнив Коліуш, є дослідження досьє та проведення співбесід.

Він звернув увагу на особливість проведення конкурсу - участь у ньому громадської ради міжнародних експертів, що складається із шести членів. За словами члена ВККС, наразі формується склад цієї Ради.

Також він наголосив, що конкурс буде відкритим і прозорим, ВККС детально інформує громадськість про його проведення, щоб запобігти будь-яким закидам у непрозорості роботи Комісії.

"Конкурс плануємо завершити до кінця цього року. Сподіваюсь, що об'єктивні обставини не завадять цьому й отримаємо нових суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС", - зазначив Коліуш.