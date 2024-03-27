Кандидатов в ВАКС тщательно проверяют на связи с Россией - член ВККС

Судья ВАКС Олег Колиуш сообщил, что 25 кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда и апелляционной палаты ВАКС проходят тщательные проверки на предмет их возможных связей с Россией, их избрание планируется до конца года.

Источник: Колиуш в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Выявление информации о наличии связей с государством-агрессором однозначно является основанием для признания судьи таким, что не соответствует занимаемой должности и является недобросовестным, а кандидату будет отказано в предоставлении рекомендации на должность судьи.

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Обязательно дадим оценку возможным связям (кандидатов в судьи ВАКС - ред.) с РФ. Члены ВККС, как и каждый украинец, категорически негативно относятся к наличию таких данных".

Детали: По его словам, сейчас подано 143 заявки от кандидатов, из которых 89 - в ВАКС как первой инстанции и 54 - в Апелляционную палату ВАКС.

"По предварительному анализу, 75 кандидатов из числа судей, 44 - адвокаты, 13 - ученые, 11 - со смешанным стажем. Это пока приблизительные данные. Что касается гендерного распределения, то среди кандидатов 51 женщина и 92 мужчины", - уточнил Колиуш.

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Он рассказал, что во время конкурса будет проведено квалификационное оценивание, также кандидаты выполнят практическое задание по специализации суда.

"Затем кандидаты, набравшие достаточно баллов, проходят специальную проверку. Комиссия направляет документы в ряд госорганов, которые дают нам ответы относительно тех или иных обстоятельств жизни кандидата и соответствия определенным законом критериям", - отметил член ВККС.

Еще одним этапом конкурса, уточнил Колиуш, является исследование досье и проведение собеседований.

Он обратил внимание на особенность проведения конкурса - участие в нем общественного совета международных экспертов, состоящего из шести членов. По словам члена ВККС, сейчас формируется состав этого Совета.

Также он отметил, что конкурс будет открытым и прозрачным, ВККС подробно информирует общественность о его проведении, чтобы предотвратить любые упреки в непрозрачности работы Комиссии.

"Конкурс планируем завершить до конца этого года. Надеюсь, что объективные обстоятельства не помешают этому и получим новых судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС", - отметил Колиуш.