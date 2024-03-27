У Нікополі викрили псевдоволонтерку, яка привласнила мільйон гривень донатів для ЗСУ
У Нікополі правоохоронці викрили адміністраторку telegram-каналу, яка привласнила майже 1 мільйон гривень благодійних внесків на потреби ЗСУ на Дніпропетровщині.
Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура
Дослівно: "Для перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток. Після чого привласнювала добровільні пожертви й витрачала на власні потреби. Таким чином за пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн".
Деталі: Повідомляється, що під час обшуків за місцем проживання жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти.
Зловмисниці повідомили про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.