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У Нікополі викрили псевдоволонтерку, яка привласнила мільйон гривень донатів для ЗСУ

Анастасія ПроцСереда, 27 березня 2024, 13:16
У Нікополі викрили псевдоволонтерку, яка привласнила мільйон гривень донатів для ЗСУ
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Нікополі правоохоронці викрили адміністраторку telegram-каналу, яка привласнила майже 1 мільйон гривень благодійних внесків на потреби ЗСУ на Дніпропетровщині. 

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура

 
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Дослівно: "Для перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток. Після чого привласнювала добровільні пожертви й витрачала на власні потреби. Таким чином за пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн".

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Деталі: Повідомляється, що під час обшуків за місцем проживання жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти.

Зловмисниці повідомили про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Теми: НікопольЗбройні сили
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