В Никополе разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила миллион гривен донатов для ВСУ

В Никополе правоохранители разоблачили администратора telegram-канала, которая присвоила почти 1 миллион гривен благотворительных взносов на нужды ВСУ на Днепропетровщине.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Дословно: "Для перечисления денег на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры псевдоволонтерка указывала реквизиты своих банковских карточек. После чего присваивала добровольные пожертвования и тратила на собственные нужды. Таким образом за полгода женщина получила от граждан почти 1 млн грн".

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Детали: Сообщается, что во время обысков по месту жительства женщины правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, денежные средства.





