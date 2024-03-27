Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Никополе разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила миллион гривен донатов для ВСУ

Анастасия ПроцСреда, 27 марта 2024, 13:16
В Никополе разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила миллион гривен донатов для ВСУ
Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Никополе правоохранители разоблачили администратора telegram-канала, которая присвоила почти 1 миллион гривен благотворительных взносов на нужды ВСУ на Днепропетровщине. 

Источник: Днепропетровская областная прокуратура

 
Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Дословно: "Для перечисления денег на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры псевдоволонтерка указывала реквизиты своих банковских карточек. После чего присваивала добровольные пожертвования и тратила на собственные нужды. Таким образом за полгода женщина получила от граждан почти 1 млн грн".

Реклама:

Детали: Сообщается, что во время обысков по месту жительства женщины правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, денежные средства.



Темы: НикопольВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Никополь
Враг атаковал Никополь с артиллерии и дронами-камикадзе, пострадал мужчина
Враг 9 раз атаковал Никопольщину дронами и обстрелял из артиллерии
Враг обстрелял три общины на Никопольщине: повреждена АЗС и дома
Последние новости
09:37
В Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: