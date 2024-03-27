В Україні прогнозують тепло та сонце 

Синоптики прогнозують в Україні теплу і сонячну погоду, лише на заході країни ймовірні дощі, температура повітря - до +15+16 градусів.

Джерело: синоптик Наталя Діденко

Дослівно: "Четвер буде в Україні теплим. Температура повітря 28-го березня становитиме +12+18 градусів, в Криму до +20+22 градусів.

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Опади малоймовірні у більшості областей України, лише в західних областях атмосферний фронт зумовить дощі".

Деталі: 28 березня передбачається сильний південно-східний вітер, часом пориви досягатимуть штормових, до 15-22 метрів за секунду. Лише на сході буде слабший, помірний.

У Києві четвер буде сонячним, сухим, вітряним та теплим, вдень до +15 градусів.

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У п'ятницю синоптик прогнозує короткочасне похолодання до +10+12 градусів та невеликий дощ.

У суботу буде сухо, +17+19 градусів. У неділю - сонячно, +19+22 градуси.

Найближчим часом в Україні очікується тепла погода, хіба що 3-4 квітня завітає коротеньке похолодання, потім - знову буде тепло.