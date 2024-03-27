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В Украине прогнозируют тепло и солнце

Алена МазуренкоСреда, 27 марта 2024, 13:25
В Украине прогнозируют тепло и солнце
ФОТО: GETTY IMAGES

Синоптики прогнозируют в Украине теплую и солнечную погоду, лишь на западе страны вероятны дожди, температура воздуха - до +15+16 градусов.

Источник: синоптик Наталья Диденко

Дословно: "Четверг будет в Украине теплым. Температура воздуха 28-го марта составит +12 +18 градусов, в Крыму до +20 +22 градусов.

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Осадки маловероятны в большинстве областей Украины, только в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди".

Детали: 28 марта предполагается сильный юго-восточный ветер, временами порывы будут достигать штормовых, до 15-22 метров в секунду. Только на востоке будет слабый, умеренный.

 

В Киеве четверг будет солнечным, сухим, ветреным и теплым, днем до +15 градусов.

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В пятницу синоптик прогнозирует кратковременное похолодание до +10+12 градусов и небольшой дождь.

В субботу будет сухо, +17+19 градусов. В воскресенье - солнечно, +19+22 градуса.

В ближайшее время в Украине ожидается теплая погода, разве что 3-4 апреля придет коротенькое похолодание, потом - снова будет тепло.

Темы: погодаУкраина
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