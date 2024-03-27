Чоловік намагався за 2700 доларів втекти до Молдови у ящику для білизни
На Одещині прикордонники затримали далекобійника, який фурою переправляв українців за кордон. Один з них ховався в ящику для білизни.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "На кордоні з Молдовою було затримано двох чоловіків призовного віку, які вирішили нелегально потрапити за кордон, заховавшись у кабіні фури.
Для реалізації задуманої подорожі чоловіки відшукали перевізника до кордону, яким виявився 45-річний далекобійник з Миколаївщини.
Оголошення про послуги такого трансферу ділки знайшли в одному з месенджерів. Ціна з одного "клієнта" коливалася від 2700 до 3400 доларів США з авансовим платежем у 100 доларів".
Деталі: Повідомляється, що вартість подорожі залежала вже від комфортності умов перетину кордону – якщо доводилося ховатися у спальному місці в кабіні, то це коштувало $3400, а от в ящику для білизни виходило на $700 дешевше.
Однак під час огляду вантажівки обох нелегальних пасажирів все одно викрили.
За даними ДПСУ, зловмисника загрожує адміністративна відповідальність, а водію – кримінальна.