Мужчина пытался за 2700 долларов сбежать в Молдову в ящике для белья

В Одесской области пограничники задержали дальнобойщика, который на фуре переправлял украинцев за границу. Один из них прятался в ящике для белья.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

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Дословно: "На границе с Молдовой были задержаны двое мужчин призывного возраста, которые решили нелегально попасть за границу, спрятавшись в кабине фуры.

Для реализации задуманного путешествия мужчины отыскали перевозчика к границе, которым оказался 45-летний дальнобойщик из Николаевской области.

Объявления об услугах такого трансфера дельцы нашли в одном из мессенджеров. Цена с одного "клиента" колебалась от 2700 до 3400 долларов США с авансовым платежом в 100 долларов".

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Детали: Сообщается, что стоимость путешествия зависела уже от комфортности условий пересечения границы - если приходилось прятаться в спальном месте в кабине, то это стоило $3400, а вот в ящике для белья выходило на $700 дешевле.

Однако при осмотре грузовика обоих нелегальных пассажиров все равно разоблачили.

По данным ГПСУ, злоумышленнику грозит административная ответственность, а водителю - уголовная.





