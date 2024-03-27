Імперія нерухомості, креветки, реп: колишній топ із СБУ просить грантові гроші – hromadske

Ексочільник Миколаївської СБУ Віталій Герсак від імені громадської організації "Вільні та вірні" організував конференцію з американцями, де намагався залучити кошти донорів.

Джерело: розслідування hromadske

Деталі: У 2020 році після журналістських розслідувань президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Герсака з посади начальника управління СБУ в Миколаївській області. Через три з половиною роки Герсак влаштував у центрі Києва захід, на якому просив американських сенаторів про гроші для українських ветеранів. Ексчиновник у камуфляжі розповідав журналістам, що з перших днів повномасштабного вторгнення мобілізувався та є добровольцем, однак – якого підрозділу ЗСУ – не сказав.

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Журналісти отримали унікальні свідчення про службу Герсака в СБУ та знайшли неоднозначні відомості про схеми, елітне майно й розкішне життя під час великої війни.

За даними hromadske, у 2021 році, вже після звільнення Віталія Герсака з посади, щодо нього велося службове розслідування, в ході якого було задокументовано 4 цікаві епізоди:

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після призначення на посаду начальника ГУ СБУ в Миколаївській області, Віталій Герсак почав контролювати фінансові потоки від браконьєрського вилову креветки на території Кінбурнської коси, загальна сума яких може складати близько 4 млн гривень щомісячно;

контрабанда дизельного пального з морських суден, які перебувають на рейді поблизу морських портів;

розкрадання дизельного пального із залізниці;

на території Одеської області під керівництвом Герсака було обладнано декілька великих "ферм" з виробництва біткоїнів, організація роботи яких на відстані контролюється спеціалістом IT технологій з Миколаєва.

Після призначення на посаду голови Миколаївської СБУ в родини Герсака почало зʼявлятися чимало майна, і все реєструвалося на дружину Юлію. На початок 2020 року їй належали дві квартири в елітному столичному ЖК "Французький квартал", два гаражі там само та новенька Toyota Camry в топовій комплектації.

Після звільнення чоловіка, влітку 2021-го, Юлія Герсак придбала ще дві квартири майже на 200 квадратних метрів, шість машиномісць і нежитлове приміщення у столичному ЖК "Новопечерські Липки". На той момент вартість усієї цієї нерухомості мала становити приблизно півтора мільйона доларів.

Жодного легального джерела доходів, яке могло б пояснити походження такої імперії нерухомості, — немає. У кар’єрі Герсака — лише 20 років служби в тоді ще міліції та СБУ, – йдеться в розслідуванні.

20-річний син колишнього очільника Миколаївської СБУ Кіріл Герсак у 2023-му році став власником нових коштовних активів, зокрема 4 автомобілів.

Крім елітної нерухомості, на нього саме у 2023-му році почали переписувати компанії, які раніше належали Герсаку-старшому та його матері.

Сам Герсак-старший стверджує, що на початку повномасштабного вторгнення він разом із сином, якому на той момент ледь виповнилося 18, брав участь в обороні України. Жодних свідчень про військову службу в соцмережах Кіріла немає. Проте там є матеріали, як він їздить на дорогих автівках, вечеряє в ресторані та записує реп про ті самі автівки, гроші та бренди, зазначають журналісти.

У серпні 2023 року Віталій Герсак заснував громадську організацію "Вільні та вірні", яка організувала конференцію з американцями "Створення дієвої ветеранської політики в Україні", де ексслужбовець намагався залучити кошти від донорів.

ГО "Вільні та вірні" має філіали у Вінниці, Одесі та Миколаєві, де керівниками зазначені одіозні постаті. Зокрема у Вінниці це ексрегіонал депутат Віктор Пигуля, який до 2020 року постійно балотувався до місцевої ради від Опозиційного блоку, а ще, за матеріалами судової справи, не віддавав партнеру виманені в нього 10 тисяч доларів.

В Одесі — місцевий ексдепутат від "Слуги народу" Олег Каптур з неоднозначною репутацією.

А в Миколаєві — Рустамджам Садрідінов, член "Партії регіонів" в часи Януковича. На місцевих виборах 2020 року балотувався від проросійської партії "Наш край", яку створили колишні "регіонали". Вже після початку великої війни Рустамджам неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань, через постачання продуктів для армії за завищеними цінами.

Віталій Герсак намагається заручитися підтримкою тих людей, які так чи так мають реальні зв'язки з представниками різних американських політичних кіл, йдеться в розслідуванні hromadske.