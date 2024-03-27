Империя недвижимости, креветки, рэп: бывший топ из СБУ просит грантовые деньги – hromadske

Экс-глава Николаевской СБУ Виталий Герсак от имени общественной организации "Вільні та вірні" организовал конференцию с американцами, где пытался привлечь средства доноров.

Источник: расследование hromadske

Детали: В 2020 году после журналистских расследований президент Владимир Зеленский уволил Виталия Герсака с должности начальника управления СБУ в Николаевской области. Через три с половиной года Герсак устроил в центре Киева мероприятие, на котором просил американских сенаторов о деньгах для украинских ветеранов. Экс-чиновник в камуфляже рассказывал журналистам, что с первых дней полномасштабного вторжения мобилизовался и является добровольцем, однако - какого подразделения ВСУ - не сказал.

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Журналисты получили уникальные свидетельства о службе Герсака в СБУ и нашли неоднозначные сведения о схемах, элитном имуществе и роскошной жизни во время большой войны.

По данным hromadske, в 2021 году, уже после увольнения Виталия Герсака с должности, в отношении него велось служебное расследование, в ходе которого было задокументировано 4 интересных эпизода:

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после назначения на должность начальника ГУ СБУ в Николаевской области, Виталий Герсак начал контролировать финансовые потоки от браконьерского вылова креветки на территории Кинбурнской косы, общая сумма которых может составлять около 4 млн гривен ежемесячно;

контрабанда дизельного топлива с морских судов, находящихся на рейде вблизи морских портов;

хищение дизельного топлива с железной дороги;

на территории Одесской области под руководством Герсака было оборудовано несколько крупных "ферм" по производству биткоинов, организация работы которых на расстоянии контролируется специалистом IT технологий из Николаева.

После назначения на должность главы Николаевской СБУ у семьи Герсака начало появляться немало имущества, и все регистрировалось на жену Юлию. На начало 2020 года ей принадлежали две квартиры в элитном столичном ЖК "Французский квартал", два гаража там же и новенькая Toyota Camry в топовой комплектации.

После увольнения мужа, летом 2021-го, Юлия Герсак приобрела еще две квартиры почти на 200 квадратных метров, шесть машиномест и нежилое помещение в столичном ЖК "Новопечерские Липки". На тот момент стоимость всей этой недвижимости должна была составлять примерно полтора миллиона долларов.

Ни одного легального источника доходов, который мог бы объяснить происхождение такой империи недвижимости, - нет. В карьере Герсака - только 20 лет службы в тогда еще милиции и СБУ, - говорится в расследовании.

20-летний сын бывшего главы Николаевской СБУ Кирилл Герсак в 2023-м году стал владельцем новых ценных активов, в частности 4 автомобилей.

Кроме элитной недвижимости, на него именно в 2023-м году начали переписывать компании, которые ранее принадлежали Герсаку-старшему и его матери.

Сам Герсак-старший утверждает, что в начале полномасштабного вторжения он вместе с сыном, которому на тот момент едва исполнилось 18, участвовал в обороне Украины. Никаких свидетельств о военной службе в соцсетях Кирилла нет. Однако там есть материалы, как он ездит на дорогих машинах, ужинает в ресторане и записывает рэп о тех же машинах, деньгах и брендах, отмечают журналисты.

В августе 2023 года Виталий Герсак основал общественную организацию "Вільні та вірні", которая организовала конференцию с американцами "Создание действенной ветеранской политики в Украине", где экс-служащий пытался привлечь средства от доноров.

ОО "Вільні та вірні" имеет филиалы в Виннице, Одессе и Николаеве, где руководителями указаны одиозные фигуры. В частности, в Виннице это экс-регионал депутат Виктор Пигуля, который до 2020 года постоянно баллотировался в местный совет от Оппозиционного блока, а еще, по материалам судебного дела, не отдавал партнеру выманенные у него 10 тысяч долларов.

В Одессе - местный экс-депутат от "Слуги народа" Олег Каптур с неоднозначной репутацией.

А в Николаеве - Рустамджам Садридинов, член "Партии регионов" во времена Януковича. На местных выборах 2020 года баллотировался от пророссийской партии "Наш край", которую создали бывшие "регионалы". Уже после начала большой войны Рустамджам неоднократно становился фигурантом журналистских расследований, из-за поставок продуктов для армии по завышенным ценам.

Виталий Герсак пытается заручиться поддержкой тех людей, которые так или иначе имеют реальные связи с представителями различных американских политических кругов, говорится в расследовании hromadske.