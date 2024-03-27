У Польщі кажуть, що близькі до угоди з Україною щодо імпорту збіжжя

Лідер парламентської фракції Польської селянської партії Кшиштоф Пащик сказав, що офіційна Варшава та Київ близькі до угоди про імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Джерело: Пащик в інтерв'ю PAP, яке цитує Reuters

Пряма мова: "Я думаю, що можна буде сьогодні-завтра зробити так, щоб те, що іноді називають транзитом, насправді стало транзитом ... Я оптимістично налаштований щодо результатів".

Реклама:

Деталі: За словами очільника фракції проурядової партії, сторони "близькі до вирішення цих проблем разом у діалозі" напередодні зустрічі міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секерського зі своїм українським колегою Миколою Сольським у середу в Варшаві та урядів країн у четвер.

Пащик додав, що угода між Польщею та Україною має містити чітко визначені якісні та кількісні квоти на продукти, які можуть залишатися на території Польщі.

"Це мета, якої можна досягти", – вважає політик.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: ЗМІ повідомляли, що бельгійське головування у Раді ЄС оновило проєкт угоди про продовження безмитної торгівлі з Україною, врахувавши нові обмеження.

Оновлений проєкт частково врахував вимоги Польщі й Франції. За документом, базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги постачань української агропродукції, охоплюватиме не лише 2022 і 2023 роки, а й другу половину 2021 року, коли обсяги українського імпорту були нижчими. Україна виступила проти цієї пропозиції.

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди, але не затвердили її. Бельгійське головування відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.

Минулої середи посли теж не змогли затвердити угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст Польща та Франція вважають недостатнім.