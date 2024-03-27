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В Польше говорят, что близки к соглашению с Украиной по импорту агропродукции

Андрей Синявский, Валентина РоманенкоСреда, 27 марта 2024, 15:53
В Польше говорят, что близки к соглашению с Украиной по импорту агропродукции
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Лидер парламентской фракции Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик сказал, что официальная Варшава и Киев близки к соглашению об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины.

Источник: Пащик в интервью PAP, которое цитирует Reuters

Прямая речь: "Я думаю, что можно будет сегодня-завтра сделать так, чтобы то, что иногда называют транзитом, на самом деле стало транзитом ... Я оптимистично настроен относительно результатов".

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Детали: По словам главы фракции проправительственной партии, стороны "близки к решению этих проблем вместе в диалоге" накануне встречи министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского со своим украинским коллегой Николаем Сольским в среду в Варшаве и правительств стран в четверг.

Пащик добавил, что соглашение между Польшей и Украиной должно содержать четко определенные качественные и количественные квоты на продукты, которые могут оставаться на территории Польши.

"Это цель, которой можно достичь", - считает политик.

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Что предшествовало: Ранее СМИ сообщали, что бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения.

Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции. Согласно документу, базовый период, который будет приниматься во внимание при определении объемов поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже. Украина выступила против этого предложения.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения, но не утвердили его. Бельгийское председательство отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.

В прошлую среду послы не смогли утвердить обновленное соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст Польша и Франция считают недостаточным.

Темы: Польшазерно
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