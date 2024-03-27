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З ВККС звільнився суддя, в якого шукали російський паспорт

Валентина РоманенкоСереда, 27 березня 2024, 17:23
З ВККС звільнився суддя, в якого шукали російський паспорт
суддя Ігнатов. фото ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів задовольнила заяву Романа Ігнатова про звільнення з посади як голови ВККС, так і члена ВККС за власним бажанням.

Джерело: пресслужба ВККС, "Судово-юридична газета"

Деталі: Рішення було ухвалено 27 березня.

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Як пише "Судово-юридична газета", під час засідання сам Ігнатов зазначив, що заяву про звільнення за власним бажанням він написав без "жодного впливу та примусу".

Передісторія:

  • 1 червня 2023 року Роман Ігнатов був призначений на посаду члена комісії із числа суддів рішенням Вищої ради правосуддя. 6 червня 2023 року члени комісії обрали Романа Ігнатова головою ВККСУ.
  • 21 грудня 2023 року ЗМІ повідомили, що Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки, у якому йдеться, що голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство. Сам Ігнатов інформацію про наявність в нього російського паспорта заперечив.
  • 8 лютого 2024 року у ВККС дійшли висновку, що встановити, чи отримував Роман Ігнатов громадянство РФ у 1990-ті роки, достеменно неможливо.
  • Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) стосовно Ігнатова. Кримінальне провадження пов’язане з подіями листопада 2014 року, коли Роман Ігнатов поїхав до вже окупованого Луганська, де раніше він здійснював правосуддя і де проживала його мати, однак був затриманий представниками незаконного збройного формування "ЛНР".
  • В інтерв’ю "Судово-юридичній газеті" Ігнатов заявляв, що звільнитися з полону йому тоді допомогла знайома, яка добре знала певних осіб, які тоді очолювалитак звану  "ЛНР", і якій вдалося переконати їх відпустити Ігнатова.
  • За даними видання, Ігнатов має повернутися до здійснення правосуддя на посаді судді Київського апеляційного суду.

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Теми: суд
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