Из ВККС уволился судья, у которого искали российский паспорт

Высшая квалификационная комиссия судей удовлетворила заявление Романа Игнатова об увольнении с должности как председателя ВККС, так и члена ВККС по собственному желанию.

Источник: пресс-служба ВККС, "Судебно-юридическая газета"

Детали: Решение было принято 27 марта.

Реклама:

Как пишет "Судебно-юридическая газета", во время заседания сам Игнатов отметил, что заявление об увольнении по собственному желанию он написал без "никакого влияния и принуждения".

Предыстория:

1 июня 2023 года Роман Игнатов был назначен на должность члена комиссии из числа судей решением Высшего совета правосудия. 6 июня 2023 года члены комиссии избрали Романа Игнатова председателем ВККСУ.

21 декабря 2023 года СМИ сообщили, что Высшая квалификационная комиссия судей получила письмо от Службы безопасности, в котором говорится, что председатель ВККС Роман Игнатов имеет российское гражданство. Сам Игнатов информацию о наличии у него российского паспорта отрицал.

8 февраля 2024 года в ВККС пришли к выводу, что установить, получал ли Роман Игнатов гражданство РФ в 1990-е годы, точно невозможно.

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) в отношении Игнатова. Уголовное производство связано с событиями ноября 2014 года, когда Роман Игнатов поехал в уже оккупированный Луганск, где ранее он осуществлял правосудие и где проживала его мать, однако был задержан представителями незаконного вооруженного формирования "ЛНР".

В интервью "Судебно-юридической газете" Игнатов заявлял, что освободиться из плена ему тогда помогла знакомая, которая хорошо знала определенных лиц, которые тогда возглавляли так называемую "ЛНР", и которой удалось убедить их отпустить Игнатова.

По данным издания, Игнатов должен вернуться к осуществлению правосудия в должности судьи Киевского апелляционного суда.