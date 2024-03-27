На узбережжі Миколаївщини вибухом чоловіку відірвало ноги, він загинув
Середа, 27 березня 2024, 17:44
На Миколаївщині, в прибережній смузі Дніпро-Бузького лиману, виявили тіло чоловіка без ознак життя, якому вибухом міни відірвало ноги.
Джерело: Сили оборони півдня
Деталі: За даними військових, місцевий мешканець проігнорував попереджувальні знаки про мінну небезпеку, вийшов на узбережжя до самого урізу води, де, ймовірно, зіткнувся з вибухонебезпечним предметом.
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Внаслідок вибуху він отримав травми, несумісні з життям.
Дослівно: "Нагадуємо, що в прибережній зоні слід бути обережними: не наближатися до урізу води, звертати увагу на попереджувальні знаки, дотримуватися встановлених обмежень та заборон.
Будьте обачними та уважними, дотримуйтесь правил безпеки".
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