На побережье Николаевщины взрывом мужчине оторвало ноги, он погиб
Среда, 27 марта 2024, 17:44
На Николаевщине, в прибрежной полосе Днепро-Бугского лимана, обнаружили тело мужчины без признаков жизни, которому взрывом мины оторвало ноги.
Источник: Силы обороны юга
Детали: По данным военных, местный житель проигнорировал предупредительные знаки о минной опасности, вышел на побережье до самого уреза воды, где, вероятно, столкнулся с взрывоопасным предметом.
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В результате взрыва он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Дословно: "Напоминаем, что в прибрежной зоне следует быть осторожными: не приближаться к урезу воды, обращать внимание на предупредительные знаки, соблюдать установленные ограничения и запреты.
Будьте осмотрительными и внимательными, соблюдайте правила безопасности".
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