Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На побережье Николаевщины взрывом мужчине оторвало ноги, он погиб

Валентина РоманенкоСреда, 27 марта 2024, 17:44
На побережье Николаевщины взрывом мужчине оторвало ноги, он погиб
иллюстрация Сил обороны юга

На Николаевщине, в прибрежной полосе Днепро-Бугского лимана, обнаружили тело мужчины без признаков жизни, которому взрывом мины оторвало ноги.

Источник: Силы обороны юга

Детали: По данным военных, местный житель проигнорировал предупредительные знаки о минной опасности, вышел на побережье до самого уреза воды, где, вероятно, столкнулся с взрывоопасным предметом.

Реклама:

В результате взрыва он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Дословно: "Напоминаем, что в прибрежной зоне следует быть осторожными: не приближаться к урезу воды, обращать внимание на предупредительные знаки, соблюдать установленные ограничения и запреты.

Будьте осмотрительными и внимательными, соблюдайте правила безопасности".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевская областьминированиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Николаевская область
Империя недвижимости, креветки, рэп: бывший топ из СБУ просит грантовые деньги – hromadske
47,3 га полей очистили машины механизированного разминирования на Николаевщине
В Одесской области дрон попал в промышленный объект, а в Николаевской повредил ЛЭП
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: