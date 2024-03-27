На побережье Николаевщины взрывом мужчине оторвало ноги, он погиб

На Николаевщине, в прибрежной полосе Днепро-Бугского лимана, обнаружили тело мужчины без признаков жизни, которому взрывом мины оторвало ноги.

Источник: Силы обороны юга

Детали: По данным военных, местный житель проигнорировал предупредительные знаки о минной опасности, вышел на побережье до самого уреза воды, где, вероятно, столкнулся с взрывоопасным предметом.

Реклама:

В результате взрыва он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Дословно: "Напоминаем, что в прибрежной зоне следует быть осторожными: не приближаться к урезу воды, обращать внимание на предупредительные знаки, соблюдать установленные ограничения и запреты.

Будьте осмотрительными и внимательными, соблюдайте правила безопасности".