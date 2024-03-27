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В московському аеропорту машина техобслуговування протаранила літак

Олександр ШумілінСереда, 27 березня 2024, 17:44
В московському аеропорту машина техобслуговування протаранила літак
Фото: РИА Новости

В московському аеропорту "Домодєдово" літак Airbus A380-800 авіакомпанії Emirates зіткнувся з машиною технічного обслуговування.

Джерело: повідомлення російського пропагандистського агентства "РИА Новости"  

Деталі: Повідомляється, що під час обслуговування літака A380-800 рейсом EK-134 Москва-Дубай повітряне судно отримало ушкодження при зіткненні з автомобілем технічної служби.

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Рейс скасували. Російські агентства також пошири фото наслідків інциденту. 

 
РИА новости

Теми: авіаРосія
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