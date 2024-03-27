В московському аеропорту машина техобслуговування протаранила літак

В московському аеропорту "Домодєдово" літак Airbus A380-800 авіакомпанії Emirates зіткнувся з машиною технічного обслуговування.

Джерело: повідомлення російського пропагандистського агентства "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що під час обслуговування літака A380-800 рейсом EK-134 Москва-Дубай повітряне судно отримало ушкодження при зіткненні з автомобілем технічної служби.

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Рейс скасували. Російські агентства також пошири фото наслідків інциденту.