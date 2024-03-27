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В московском аэропорту машина техобслуживания протаранила самолет

Александр ШумилинСреда, 27 марта 2024, 17:44
В московском аэропорту машина техобслуживания протаранила самолет
Фото: РИА Новости

В Московском аэропорту "Домодедово" самолет Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся с машиной технического обслуживания.

Источник: сообщение российского пропагандистского агентства "РИА Новости

Детали: Сообщается, что во время обслуживания самолета A380-800 рейсом EK-134 Москва-Дубай воздушное судно получило повреждения при столкновении с автомобилем технической службы.

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Рейс отменили. Российские агентства также распространи фото последствий инцидента.

 
Фото: "РИА Новости"

Темы: авиаРосcия
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