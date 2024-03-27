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За постачання турбін до окупованого Криму можуть судити співробітників Siemens

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 27 березня 2024, 19:28
За постачання турбін до окупованого Криму можуть судити співробітників Siemens
фото Siemens

У Німеччині прокуратура оголосила обвинувачення п’ятьом співробітникам компанії Siemens за експорт газових турбін до окупованого Росією Криму, про що стало відомо ще у 2017 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Після більш ніж шести років розслідувань прокуратура Гамбурга висунула звинувачення чотирьом німцям і одному громадянину Швейцарії та Франції у порушенні заборони на постачання товарів в окупований Крим.

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Як стверджує обвинувачення, фігуранти знали про те, що чотири газові турбіни вартістю 111 мільйонів євро, які були відправлені з Гамбурга до Санкт-Петербурга наприкінці 2015 року і на початку 2016 року, призначалися не для півдня РФ, а для двох нових електростанцій у Криму для постачання електроенергії на окупований Росією півострів.

Земельний суд Гамбурга ще має вирішити, чи визнати ці звинувачення, уточнює n-tv.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У 2017 році стало відомо, що Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.
  • Siemens спершу заперечував нелегальну поставку, але згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані – але без відома німецької компанії. Зрештою Siemens продовжив торгівлю з Росією й після цього скандалу.
  • Західним компаніям заборонено торгувати з Кримом, анексію якого Росією у 2014 році не визнає переважна більшість держав світу.

Теми: КримокупаціяНімеччина
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