За постачання турбін до окупованого Криму можуть судити співробітників Siemens

У Німеччині прокуратура оголосила обвинувачення п’ятьом співробітникам компанії Siemens за експорт газових турбін до окупованого Росією Криму, про що стало відомо ще у 2017 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Після більш ніж шести років розслідувань прокуратура Гамбурга висунула звинувачення чотирьом німцям і одному громадянину Швейцарії та Франції у порушенні заборони на постачання товарів в окупований Крим.

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Як стверджує обвинувачення, фігуранти знали про те, що чотири газові турбіни вартістю 111 мільйонів євро, які були відправлені з Гамбурга до Санкт-Петербурга наприкінці 2015 року і на початку 2016 року, призначалися не для півдня РФ, а для двох нових електростанцій у Криму для постачання електроенергії на окупований Росією півострів.

Земельний суд Гамбурга ще має вирішити, чи визнати ці звинувачення, уточнює n-tv.

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