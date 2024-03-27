За поставки турбин в оккупированный Крым могут судить сотрудников Siemens

В Германии прокуратура объявила обвинения пяти сотрудникам компании Siemens за экспорт газовых турбин в оккупированный Россией Крым, о чем стало известно еще в 2017 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: После более чем шести лет расследований прокуратура Гамбурга предъявила обвинения четырем немцам и одному гражданину Швейцарии и Франции в нарушении запрета на поставку товаров в оккупированный Крым.

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Как утверждает обвинение, фигуранты знали о том, что четыре газовые турбины стоимостью 111 миллионов евро, которые были отправлены из Гамбурга в Санкт-Петербург в конце 2015 года и в начале 2016 года, предназначались не для юга РФ, а для двух новых электростанций в Крыму для поставки электроэнергии на оккупированный Россией полуостров.

Земельный суд Гамбурга еще должен решить, признать ли эти обвинения, уточняет n-tv.

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