За поставки турбин в оккупированный Крым могут судить сотрудников Siemens
В Германии прокуратура объявила обвинения пяти сотрудникам компании Siemens за экспорт газовых турбин в оккупированный Россией Крым, о чем стало известно еще в 2017 году.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv
Детали: После более чем шести лет расследований прокуратура Гамбурга предъявила обвинения четырем немцам и одному гражданину Швейцарии и Франции в нарушении запрета на поставку товаров в оккупированный Крым.
Как утверждает обвинение, фигуранты знали о том, что четыре газовые турбины стоимостью 111 миллионов евро, которые были отправлены из Гамбурга в Санкт-Петербург в конце 2015 года и в начале 2016 года, предназначались не для юга РФ, а для двух новых электростанций в Крыму для поставки электроэнергии на оккупированный Россией полуостров.
Земельный суд Гамбурга еще должен решить, признать ли эти обвинения, уточняет n-tv.
Предыстория:
- В 2017 году стало известно, что Россия доставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.
- Siemens сначала отрицал нелегальную поставку, но впоследствии заявил, что имеет все доказательства того, что газовые турбины были незаконно транспортированы – но без ведома немецкой компании. В конце концов Siemens продолжил торговлю с Россией и после этого скандала.
- Западным компаниям запрещено торговать с Крымом, аннексию которого Россией в 2014 году не признает подавляющее большинство государств мира.