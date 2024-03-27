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Посли ЄС домовились про компроміс щодо "торговельного безвізу" з Україною

Андрій Синявський, Валентина РоманенкоСереда, 27 березня 2024, 20:13
Посли ЄС домовились про компроміс щодо торговельного безвізу з Україною
ФОТО: GETTY IMAGES

Посли Європейського союзу домовились щодо оновлення та продовження дії так званих автономних заходів торгівлі з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на бельгійське головування в Раді Євросоюзу у Twitter (X)

Дослівно: "Посли ЄС погодили новий компроміс щодо продовження торговельних заходів для України, який забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС".

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Деталі: Бельгійське головування додало, що цей компроміс ще має ухвалити Європарламент.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяк підтвердив у Twitter (X), що базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги постачань української агропродукції, охоплюватиме не лише 2022 і 2023 роки, а й другу половину 2021 року, коли обсяги українського імпорту були нижчими. 

Раніше ЗМІ повідомляли, що бельгійське головування у Раді ЄС оновило проєкт угоди про продовження безмитної торгівлі з Україною, врахувавши нові обмеження.

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За оцінками Єврокомісії, озвучених на закритому засіданні послів країн-членів ЄС, Україна втратить 86 млн євро, якщо друге півріччя 2021-го братимуть також за основу розрахунків. 

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди, але не затвердили її. Бельгійське головування відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.

Минулої середи посли теж не змогли затвердити угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст Польща та Франція вважають недостатнім.

Теми: ЄС
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