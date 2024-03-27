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Послы ЕС договорились о компромиссе по "торговому безвизу" с Украиной

Андрей Синявский, Валентина РоманенкоСреда, 27 марта 2024, 20:13
Послы ЕС договорились о компромиссе по торговому безвизу с Украиной
ФОТО: GETTY IMAGES

Послы Европейского союза договорились об обновлении и продлении действия так называемых автономных мер торговли с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское председательство в Совете Евросоюза в Twitter (X)

Дословно: "Послы ЕС согласовали новый компромисс о продлении торговых мер для Украины, который обеспечивает сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС".

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Детали: Бельгийское председательство добавило, что этот компромисс еще должен принять Европарламент.

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяк подтвердил в Twitter (X), что базовый период, который будут принимать во внимание, определяя объемы поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже.

Ранее СМИ сообщали, что бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения.

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По оценкам Еврокомиссии, озвученных на закрытом заседании послов стран-членов ЕС, Украина потеряет 86 млн евро, если второе полугодие 2021-го будут брать также за основу расчетов.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения, но не утвердили его. Бельгийское председательство отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.

В прошлую среду послы не смогли утвердить обновленное соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст Польша и Франция считают недостаточным.

Темы: ЕС
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