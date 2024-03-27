Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські військовополонені, яких Росія передала Угорщині, вперше розповіли про умови обміну

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 27 березня 2024, 22:37
Українські військовополонені, яких Росія передала Угорщині, вперше розповіли про умови обміну
Звільнені із полону українські військові і журналісти DW. Ужгород, березень 2024 року. Фото: Ганна Соколова-Стех, DW

Двоє українських військовополонених, яких Росія минулого року передала Угорщині у складі групи з 11 людей, стверджують, що Будапешт висунув їм умову не повертатись в Україну до завершення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Один зі співрозмовників DW розповів про допит Федеральної служби безпеки Росії після того, як полонених привезли до Москви. "Угорщина сказала Росії, що наші бабці могли бути угорками, тож вони забирають своїх людей", – додав він.

Реклама:

Колишні військовополонені також стверджують, що з 11 людей, яких Росія передала Угорщині, лише один є етнічним угорцем. "Але мені сказали: або ти говориш так, як треба – що ти угорець, або невідомо, чи тебе довезуть назад", – розповів один із них.

11 чоловіків вивезлии літаком спершу до Стамбула, потім – до Будапешта. Там їх заселили в готелі й попросили не гуляти містом, поки вони не отримають статус біженців. Також чоловікам дозволили подзвонити рідним і запросити їх у гості.

Двоє чоловіків кажуть, що представники Угорщини висунули колишнім полоненим умову не повертатись в Україну до закінчення війни, бо інакше "таких звільнень більше не відбудеться".

ВІДЕО ДНЯ

Зрештою п'ятеро військових усе ж повернулись в Україну, звернувшись по допомогу до посольства України в Будапешті: воно допомогло з документами й надало дипломатичне авто для супроводу через кордон.

Після цього, як підтвердила вже колишня представниця уповноваженого з питань зниклих безвісти у Закарпатській області Власта Рейпаші, наступної передачі військовополонених із Росії до Угорщини не відбулось.

Нагадаємо, у червні 2023 року стало відомо про вивезення в Угорщину 11 українських військовополонених нібито за сприяння Російської православної церкви. Угорська офіційна влада тоді всіляко відхрещувалась від причетності до цього.

Раніше неофіційно журналісти дізналися, що українських захисників, яких з Росії передали до Угорщини, під час перебування там нібито лякали покаранням в Україні, якщо вони вирішать повертатися додому.

Більше про це читайте у статті: Між російським та угорським полоном: як "гра" з 11 бійцями ЗСУ завела Орбана у пастку Кремля.

Теми: УгорщинаполоненіРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Угорщина
У Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
В Угорщині розгорівся скандал через оприлюднення аудіо про корупцію в уряді Орбана
Угорщина допоможе Україні встановити особи загиблих у війні – Нацпол
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: