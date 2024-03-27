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Украинские военнопленные, которые Россия передала Венгрии, впервые рассказали об условиях обмена

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 27 марта 2024, 22:37
Украинские военнопленные, которые Россия передала Венгрии, впервые рассказали об условиях обмена
Освобождены из плена украинские военные и журналисты DW. Ужгород, март 2024г. Фото: Анна Соколова-Стех, DW

Двое украинских военнопленных, которых Россия в прошлом году передала Венгрии в составе группы из 11 человек, утверждают, что Будапешт выдвинул им условие не возвращаться в Украину до завершения войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Один из собеседников DW рассказал о допросе Федеральной службы безопасности России после того, как пленных привезли в Москву. "Венгрия сказала России, что наши бабушки могли быть венгерками, поэтому они забирают своих людей", – добавил он.

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Бывшие военнопленные также утверждают, что из 11 человек, которых Россия передала Венгрии, только один является этническим венгром. "Но мне сказали: или ты говоришь так, как надо – что ты венгр, или неизвестно, довезут ли тебя обратно", – рассказал один из них.

11 мужчин вывезли самолетом сначала в Стамбул, затем – в Будапешт. Там их заселили в гостиницу и попросили не гулять по городу, пока они не получат статус беженцев. Также мужчинам разрешили позвонить родным и пригласить их в гости.

Двое мужчин говорят, что представители Венгрии выдвинули бывшим пленным условие не возвращаться в Украину до окончания войны, иначе "таких освобождений больше не произойдет".

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В конце концов пятеро военных все же вернулись в Украину, обратившись за помощью в посольство Украины в Будапеште: оно помогло с документами и предоставило дипломатическое авто для сопровождения через границу.

После этого, как подтвердила уже бывшая представительница уполномоченного по вопросам пропавших без вести в Закарпатской области Власта Рейпаши, следующей передачи военнопленных из России в Венгрию не произошло.

Напомним, в июне 2023 года стало известно о вывозе в Венгрию 11 украинских военнопленных якобы при содействии Русской православной церкви. Венгерская официальная власть тогда всячески открещивалась от причастности к этому.

Ранее неофициально журналисты узнали, что украинских защитников, которых из России передали в Венгрию, во время пребывания там якобы пугали наказанием в Украине, если они решат возвращаться домой.

Темы: ВенгрияпленныеРосcия
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