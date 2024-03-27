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МОЗ перевірило у Києві 10 ВЛК, виявило низку порушень

Тетяна ОлійникСереда, 27 березня 2024, 23:45
МОЗ перевірило у Києві 10 ВЛК, виявило низку порушень
Фото - Getty Images

Робочі групи Міністерства охорони здоровʼя завершили перевірку військово-лікарських комісій у Києві, які проводили з початку березня.

Джерело: повідомлення на сайті МОЗ

Деталі: За результатами перевірки виявили низку проблем, які необхідно пропрацювати. Зокрема продовжують спостерігати черги військовозобов’язаних.

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Також неоптимальним визнали графік роботи комісій. Є випадки, коли направлення на дообстеження, вирішують без погодження з головою ВЛК.

У лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК виникають зі встановленням діагнозів військовозобов’язаним.

Крім того, експерти виявили недоліки у веденні документації, порушення щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог).

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Теми: військовий облікздоров'яМОЗ
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