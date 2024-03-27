Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минздрав проверил в Киеве 10 ВЛК, выявил ряд нарушений

Татьяна ОлейникСреда, 27 марта 2024, 23:45
Минздрав проверил в Киеве 10 ВЛК, выявил ряд нарушений
Фото - Getty Images

Рабочие группы Министерства здравоохранения завершили проверку военно-врачебных комиссий в Киеве, которые проводились с начала марта.

Источник: сообщение на сайте Минздрава

Детали: По результатам проверки выявили ряд проблем, которые необходимо проработать. В частности, продолжают наблюдать очереди военнообязанных.

Реклама:

Также неоптимальным был признан график работы комиссий. Есть случаи, когда направление на дообследование решают без согласования с председателем ВЛК.

У врачей, недавно работающих в составе ВЛК, возникают с установлением военнообязанных диагнозов.

Кроме того, эксперты выявили недостатки в ведении документации, нарушения норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в совместном кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воинский учетздоровьеМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

воинский учет
Слідство.Інфо: В Печерском военкомате безосновательно списали более 20 офицеров запаса
Часть военнообязанных, которые выехали из Украины через систему "Шлях", не вернулись − расследование УП
Нардепка рассказала, как может измениться законопроект о реестре военнообязанных
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: