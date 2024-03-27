Минздрав проверил в Киеве 10 ВЛК, выявил ряд нарушений

Рабочие группы Министерства здравоохранения завершили проверку военно-врачебных комиссий в Киеве, которые проводились с начала марта.

Источник: сообщение на сайте Минздрава

Детали: По результатам проверки выявили ряд проблем, которые необходимо проработать. В частности, продолжают наблюдать очереди военнообязанных.

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Также неоптимальным был признан график работы комиссий. Есть случаи, когда направление на дообследование решают без согласования с председателем ВЛК.

У врачей, недавно работающих в составе ВЛК, возникают с установлением военнообязанных диагнозов.

Кроме того, эксперты выявили недостатки в ведении документации, нарушения норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в совместном кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог).