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Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих БпЛА

Ольга Глущенко Четвер, 28 березня 2024, 00:04
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих БпЛА
дрон, ілюстративне фото Getty Images

Близько опівночі 27 березня Повітряні сили повідомили про другу групу ворожих безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Друга група БпЛА заходить на Сумщину з Курської області".

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00:01: "Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА".

00:07: "Харків – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!"

00:26: "Запоріжжя – в районі міста ворожий БпЛА".

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00:51: "Наразі група "Шахедів" спостерігаються у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро та Запоріжжя!"

00:53: "Харківська область, рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Сумщини".

1:18: "Харків – у районі міста ворожі БпЛА".

1:37: "Група "Шахедів" спостерігаються у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро та Запоріжжя".

2:06: "Наразі декілька груп ударних БпЛА спостерігаються в Дніпропетровській та Запорізькій областях".

2: 38: "Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини".

2:40: "Кривий Ріг – в районі міста ворожий БпЛА".\

2:46: "Миколаївська область, рух ударних БпЛА у вашому напрямку".

Оновлено: О 3:52 ПС повідомили про відбій загрози по ударних БпЛА.

Теми: безпілотникивійнаШахед
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