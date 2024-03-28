Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих БпЛА

Близько опівночі 27 березня Повітряні сили повідомили про другу групу ворожих безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Друга група БпЛА заходить на Сумщину з Курської області".

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00:01: "Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА".

00:07: "Харків – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!"

00:26: "Запоріжжя – в районі міста ворожий БпЛА".

ВІДЕО ДНЯ

00:51: "Наразі група "Шахедів" спостерігаються у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро та Запоріжжя!"

00:53: "Харківська область, рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Сумщини".

1:18: "Харків – у районі міста ворожі БпЛА".

1:37: "Група "Шахедів" спостерігаються у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро та Запоріжжя".

2:06: "Наразі декілька груп ударних БпЛА спостерігаються в Дніпропетровській та Запорізькій областях".

2: 38: "Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини".

2:40: "Кривий Ріг – в районі міста ворожий БпЛА".\

2:46: "Миколаївська область, рух ударних БпЛА у вашому напрямку".

Оновлено: О 3:52 ПС повідомили про відбій загрози по ударних БпЛА.