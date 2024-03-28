Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских БпЛА

Около полуночи 27 марта Воздушные силы сообщили о второй группе вражеских беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Вторая группа БпЛА заходит на Сумщину из Курской области".

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00:01: "Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА".

00:07: "Харьков – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!"

00:26: "Запорожье – в районе города вражеский БпЛА".

ВИДЕО ДНЯ

00:51: "Сейчас группа "Шахедов" наблюдаются в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Запорожье!"

00:53: "Харьковская область, движение ударных БПЛА в вашем направлении из Сумщины".

1:18: "Харьков - в районе города вражеские БпЛА".

1:37: "Группа "Шахедов" наблюдаются в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Запорожье".

2:06: "Сейчас несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Днепропетровской и Запорожской областях".

2: 38: "Группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области".

2:40: "Кривой Рог – в районе города вражеский БпЛА".

2:46: "Николаевская область, движение ударных БпЛА в вашем направлении".

Обновлено: В 3:52 ВС сообщили об отбое угрозы по ударным БпЛА.