Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских БпЛА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 28 марта 2024, 00:04
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских БпЛА
дрон, иллюстративное фото Getty Images

Около полуночи 27 марта Воздушные силы сообщили о второй группе вражеских беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Вторая группа БпЛА заходит на Сумщину из Курской области".

Реклама:

00:01: "Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА".

00:07: "Харьков – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!"

00:26: "Запорожье – в районе города вражеский БпЛА".

ВИДЕО ДНЯ

00:51: "Сейчас группа "Шахедов" наблюдаются в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Запорожье!"

00:53: "Харьковская область, движение ударных БПЛА в вашем направлении из Сумщины".

1:18: "Харьков - в районе города вражеские БпЛА".

1:37: "Группа "Шахедов" наблюдаются в Днепропетровской области, курсом на Днепр и Запорожье".

2:06: "Сейчас несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Днепропетровской и Запорожской областях".

2: 38: "Группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области".

2:40: "Кривой Рог – в районе города вражеский БпЛА".

2:46: "Николаевская область, движение ударных БпЛА в вашем направлении".

Обновлено: В 3:52 ВС сообщили об отбое угрозы по ударным БпЛА.

Темы: беспилотникивойнаШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

беспилотники
В РФ заявили о дроне, который врезался в здание МВД в Белгороде
За ночь защитники сбили 10 из 13 вражеских "Шахедов"
Воздушные силы предупредили об атаке вражеских БпЛА
Последние новости
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: