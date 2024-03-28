СБУ: Агент ворога хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі
У Службі безпеки України заявляють, що зірвали нову спробу Росії завдати ракетного удару по військовій та критичній інфраструктурі Дніпра.
Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, ОГП
Деталі: Згідно з повідомленням спецслужби, в обласному центрі затримали агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони.
За даними СБУ, зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.
Отримані відомості разом з координатами об’єкта фігурант намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері.
У подальшому окупанти планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі, кажуть у спецслужбі.
Ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину мегаполіса. Фігурант знімав на власний телефон периметр ТЕС та прилеглу територію.
У прокуратурі зазначають, що за даними слідства, з лютого по березень 2024 року підозрюваний (прихильник проросійських поглядів та ідей) вступив у злочинну змову з представником країни – агресора, маючи негативне ставлення до чинної влади України.
Так, діючи на замовлення співробітника ФСБ РФ, фігурант встиг передати дані про 4 об’єкти, які цікавили ворога.
Зловмисника затримали під час проведення ним дорозвідки неподалік військово-медичного клінічного центру однієї з військових частин Дніпра.
Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку, флеш-носії та записи з доказами протиправної діяльності.
Зловмисник перебуває під вартою.