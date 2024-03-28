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СБУ: Агент ворога хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 березня 2024, 10:59
СБУ: Агент ворога хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі
фото столичної прокуратури

У Службі безпеки України заявляють, що зірвали нову спробу Росії завдати ракетного удару по військовій та критичній інфраструктурі Дніпра.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, ОГП

Деталі: Згідно з повідомленням спецслужби, в обласному центрі затримали агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони.

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За даними СБУ, зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.

Отримані відомості разом з координатами об’єкта фігурант намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері.

 
фото прокуратури

У подальшому окупанти планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі, кажуть у спецслужбі.

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Ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину мегаполіса. Фігурант знімав на власний телефон периметр ТЕС та прилеглу територію.

У прокуратурі зазначають, що за даними слідства, з лютого по березень 2024 року підозрюваний (прихильник проросійських поглядів та ідей) вступив у злочинну змову з представником країни – агресора, маючи негативне ставлення до чинної влади України.

Так, діючи на замовлення співробітника ФСБ РФ, фігурант встиг передати дані про 4 об’єкти, які цікавили ворога.

Зловмисника затримали під час проведення ним дорозвідки неподалік військово-медичного клінічного центру однієї з військових частин Дніпра.

Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку, флеш-носії та записи з доказами протиправної діяльності.

Зловмисник перебуває під вартою. 

Теми: ДніпроСБУдержзрада
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