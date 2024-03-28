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СБУ: Агент врага хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 марта 2024, 10:59
СБУ: Агент врага хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре
фото столичной прокуратуры

В Службе безопасности Украины заявляют, что сорвали новую попытку России нанести ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Днепра.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, ОГП

Детали: Согласно сообщению спецслужбы, в областном центре задержали агента ФСБ, который проводил доразведку вблизи госпиталя Сил обороны.

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По данным СБУ, злоумышленник хотел установить ориентировочное количество украинских защитников, которые находились там на стационарном лечении. Также он следил за медицинским транспортом, который прибывал на территорию медучреждения.

Полученные сведения вместе с координатами объекта фигурант пытался передать в ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

 
фото прокуратуры

В дальнейшем оккупанты планировали использовать развединформацию для подготовки ракетного удара по военному госпиталю в Днепре, говорят в спецслужбе.

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Еще одной потенциальной целью врага была местная тепловая электростанция, которая обеспечивает электричеством значительную часть мегаполиса. Фигурант снимал на собственный телефон периметр ТЭС и прилегающую территорию.

В прокуратуре отмечают, что по данным следствия, с февраля по март 2024 года подозреваемый (сторонник пророссийских взглядов и идей) вступил в преступный сговор с представителем страны - агрессора, имея негативное отношение к действующей власти Украины.

Так, действуя по заказу сотрудника ФСБ РФ, фигурант успел передать данные о 4 объектах, которые интересовали врага.

Злоумышленника задержали во время проведения им доразведки неподалеку военно-медицинского клинического центра одной из воинских частей Днепра.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли мобильный телефон, компьютерную технику, флеш-носители и записи с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленник находится под стражей.

Темы: ДнепрСБУгосизмена
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