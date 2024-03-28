СБУ: Агент врага хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре
В Службе безопасности Украины заявляют, что сорвали новую попытку России нанести ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Днепра.
Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, ОГП
Детали: Согласно сообщению спецслужбы, в областном центре задержали агента ФСБ, который проводил доразведку вблизи госпиталя Сил обороны.
По данным СБУ, злоумышленник хотел установить ориентировочное количество украинских защитников, которые находились там на стационарном лечении. Также он следил за медицинским транспортом, который прибывал на территорию медучреждения.
Полученные сведения вместе с координатами объекта фигурант пытался передать в ФСБ через анонимный чат в мессенджере.
В дальнейшем оккупанты планировали использовать развединформацию для подготовки ракетного удара по военному госпиталю в Днепре, говорят в спецслужбе.
Еще одной потенциальной целью врага была местная тепловая электростанция, которая обеспечивает электричеством значительную часть мегаполиса. Фигурант снимал на собственный телефон периметр ТЭС и прилегающую территорию.
В прокуратуре отмечают, что по данным следствия, с февраля по март 2024 года подозреваемый (сторонник пророссийских взглядов и идей) вступил в преступный сговор с представителем страны - агрессора, имея негативное отношение к действующей власти Украины.
Так, действуя по заказу сотрудника ФСБ РФ, фигурант успел передать данные о 4 объектах, которые интересовали врага.
Злоумышленника задержали во время проведения им доразведки неподалеку военно-медицинского клинического центра одной из воинских частей Днепра.
Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли мобильный телефон, компьютерную технику, флеш-носители и записи с доказательствами противоправной деятельности.
Злоумышленник находится под стражей.