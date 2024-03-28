Працівника ТЦК віддали під суд за обвинуваченням у торгівлі "білими квитками"
Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно співробітника Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який спільно з правоохоронцем обіцяли за гроші допомогти ухилянтам уникнути призову.
Джерело: ДБР
Деталі: Бюро повідомляє, що обвинувальний акт направлено до суду.
Слідчі встановили, що працівник військкомату через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку "допомогти" у видачі документів про непридатність до служби.
Обвинувачений навіть надав "вибір": оформити непридатність через одруження з жінкою із інвалідністю, або обмеження за станом здоров’я.
Про його викриття ДБР повідомляло на початку лютого 2024 року.
5 лютого 2024 року ділка з ТЦК та його посередника-правоохоронця затримали під час одержання 7 тис. доларів США за "послугу".