Працівника ТЦК віддали під суд за обвинуваченням у торгівлі "білими квитками"

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно співробітника Роздільнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який спільно з правоохоронцем обіцяли за гроші допомогти ухилянтам уникнути призову.

Джерело: ДБР

Деталі: Бюро повідомляє, що обвинувальний акт направлено до суду.

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Слідчі встановили, що працівник військкомату через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку "допомогти" у видачі документів про непридатність до служби.

Обвинувачений навіть надав "вибір": оформити непридатність через одруження з жінкою із інвалідністю, або обмеження за станом здоров’я.

Про його викриття ДБР повідомляло на початку лютого 2024 року.

ВІДЕО ДНЯ

5 лютого 2024 року ділка з ТЦК та його посередника-правоохоронця затримали під час одержання 7 тис. доларів США за "послугу".